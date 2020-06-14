Известная модель Кайли Дженнер показала необычный образ

На фото красавица показывает себя в обтягивающей кофте с расцветкой змеи. Кайли решила оставить волосы распущенными, а сама позировала достаточно близко перед объективом камеры, позволяя снимать по пояс. На втором фото Дженнер взялась руками за волосы, делая кадр более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более шести миллионов лайков и написали множество комментариев:

"Моя королева выглядит потрясающе", "Великолепная", "Хорошо выглядишь", "Кто-нибудь тебе уже говорил, что ты красивая? я думаю, тысячи человек. Я повторяю это", "Неотразимая".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала нежный домашний кадр в одном белье.

Девушка любит удивлять кадрами со съемок, модных фотосессий и превью-фото с рекламы, в которой непосредственно принимает участие. В этот раз Кайли решила восхитить фигурой, позируя в белоснежной постели в одном полупрозрачном белье.

Сообщалось, что Кайли Дженнер показала, как веселится с горячей подружкой в бассейне.

Знаменитость не стесняется своего образа жизни, любит развлекаться на вечеринках и часто поражает аудиторию кадрами из отдыха, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз Кайли показала снимок, на котором в модном купальнике повеселилась с близкой подругой прямо в бассейне.

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