Известная модель Кайли Дженнер показалась вместе с Анастасией Караниколау

На фото Кайли позировала в колготках и боди, а образ дополнила бабочкой и ушками на голове. Декольте оказалось очень большим в одежде. Рядом стояла Анастасия, которая была в аналогичном наряде, только сменила цвет ушек на белый. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения моя фея. Ты самая редкая из всех времен и действительно подарок этому миру, а еще лучшая тетя для моей малышки. Я не могу поверить, что мы празднуем твой 23-й год рождения, я лелею каждый год, который мы провели вместе и я благодарю Бога за то, что он позволил появится тебе в моей жизни, я бы не смогла сделать это без тебя. У меня есть твоя спина до конца времени, сегодня и каждый день мы празднуем тебя", - написала Кайли.

Ранее мы сообщали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру, позируя в одном белье.

Так, знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами (девушка часто меняет образы при помощи париков), а также необычным кружевным бельем яркого цвета. При этом звезда с удовольствием засветила стройную фигуру, некоторые фанаты были так увлечены, что не удержались, назвав знаменитость "неоновым демоном", намекая на дерзкое преображение.

Напомним, белокурая Кайли Дженнер показала свою сладость, запрыгнув на стол в бесстыжем мини

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