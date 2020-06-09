Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала фигуру, позируя в одном белье

Модель покоряет кадрами в Инстаграм самыми разными образами и стильными мероприятиями. В этот раз она решила поделиться ярким кадром в неоновом цвете и позируя в необычном белье ярко-желтого кислотного оттенка, пишет Politeka.net.

Так, знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами (девушка часто меняет образы при помощи париков), а также необычным кружевным бельем яркого цвета. При этом звезда с удовольствием засветила стройную фигуру, некоторые фанаты были так увлечены, что несдержались, назвав знаменитость "неоновым демоном", намекая на дерзкое преображение.

При этом Кайли не стала скрывать секрета своего похудения:

«Честно говоря, все дело в диете. Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл (ее старшая сестра. — Прим. ред.). Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми. Обычно я ем как сумасшедшая: пасту, пиццу, много молочных продуктов, но я просто от всего этого отказалась. И в моем случае это сработало» — сказала она.

Также звезда отметила, что после появления на свет ребенка, она долго приходила в форму – столько же, сколько и была беременна.

«От многих людей я слышала, что это займет год. И это оказалось правдой. Сейчас я снова чувствую себя собой», - рассказывала Кайли.

Знаменитость не стесняется своего образа жизни, любит развлекаться на вечеринках и часто поражает аудиторию кадрами из отдыха, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.Поэтому также Кайли показала снимок, на котором в модном купальнике повеселилась с близкой подругой прямо в бассейне.

Так, на новом кадре девушка едва ли не прижимается лицом к пышной груди подружки-блондинки и при этом без стыда хвастается аппетитной пятой точкой. Выставив напоказ свои формы, Кайли впечатлила фанатов фигурой в ярко-розовом бикини:

«Это день рождения, это день рождения плохой девочки, ты на первом месте 🥇 💗💗💯💯🎉🎉», - написала под снимком Кайли.

При этом поклонники тут же восхитились жарким видом девушек:

«Хотел бы я встретиться с тобой, Кайли, твой 🍑🍑🔥просто огонь», «Люблю тебя», «Но вы, дамы, просто великолепно выглядите», «шикарные дамочки», «у меня все вместе, Ommmmmmmm😋😋😋😋😋», «Черт, эта блондинка горячая».

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