Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала со своей лучшей подругой в жарких бикини 

Одна из челнов семьи Кардашьян имеет армию поклонников, которые создают фан-странички, пишет Politeka.net. 

Так, в одной из таких Инстаграм-групп опубликовали видео, где красотки демонстрируют аппетитные формы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Кайли позирует в черном бикини, которое обтянуло ее невероятные формы. Тонкие бретельки лифчика натянулись на плечах красотки. 

Лямки маленьких плавок-бикини звезда натянула выше бедер. Горячая подружка предстала в смелом светлом купальнике. 

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Обе красотки продемонстрировали тела, двигая бедрами и кружа перед камерой. Также девушки потрусили упругими ягодицами. 

В общем, видео получилось очень горячим и зажигательным. 

За 15 часов пост собрал более 65 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети восхищались совершенными формами звезды и ее подруги. Люди говорили о том, что хотят смотреть на этот танец красоток вечно. 

"Сладкие крошки", - написал один из фанатов. 

Напомним, Кайли Дженнер позировала на столе в облегающем платье. Наряд был коротким и позволил полюбоваться стройными ножками модели.

Кроме того, платье, было немного прозрачным, из-за чего невооруженным взглядом был заметен яркий лифчик красотки. 

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер покорила кадром в Инстаграм, позируя в неоновом цвете и в необычном белье ярко-желтого кислотного оттенка.

Знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами. 

Поклонники пришли в восторг от увиденного. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде