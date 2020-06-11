Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала со своей лучшей подругой в жарких бикини
Одна из челнов семьи Кардашьян имеет армию поклонников, которые создают фан-странички, пишет Politeka.net.
Так, в одной из таких Инстаграм-групп опубликовали видео, где красотки демонстрируют аппетитные формы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Кайли позирует в черном бикини, которое обтянуло ее невероятные формы. Тонкие бретельки лифчика натянулись на плечах красотки.
Лямки маленьких плавок-бикини звезда натянула выше бедер. Горячая подружка предстала в смелом светлом купальнике.
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Обе красотки продемонстрировали тела, двигая бедрами и кружа перед камерой. Также девушки потрусили упругими ягодицами.
В общем, видео получилось очень горячим и зажигательным.
За 15 часов пост собрал более 65 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети восхищались совершенными формами звезды и ее подруги. Люди говорили о том, что хотят смотреть на этот танец красоток вечно.
"Сладкие крошки", - написал один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер позировала на столе в облегающем платье. Наряд был коротким и позволил полюбоваться стройными ножками модели.
Кроме того, платье, было немного прозрачным, из-за чего невооруженным взглядом был заметен яркий лифчик красотки.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер покорила кадром в Инстаграм, позируя в неоновом цвете и в необычном белье ярко-желтого кислотного оттенка.
Знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами.
Поклонники пришли в восторг от увиденного.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
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