Известная модель Деми Роуз показала свои прекрасные формы в необычном виде

На фото Деми позирует в черной майке с огромным декольте. Красавица делала селфи и показывала себя сверху, чтобы фанаты смогли насладиться объемным размером. Роуз дополнила образ лосинами и скромной цепочкой, а волосы собрала в хвост. Для снимка звезда решила сделать соблазнительный мейкап, чтобы образ получился действительно сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Идеальный вид сверху".

Сообщалось, что Известная модель Деми Роуз показала себя в экстремальном ракурсе.

На фото Роуз сделала селфи, показывая свое лицо и пышную грудь. У красавицы было огромное декольте, поэтому можно увидеть ее во всей красе. Деми одной рукой подперла лицо и задумчиво смотрела куда-то. Волосы модель решила оставить распущенными.

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз покорила фанатов новым имиджем, примерив стильное белье.

В этот раз девушка покорила модным бельем белого цвета со стильными бретелями из бус. Девушка с распущенными темными локонами тут же напомнила всем знаменитую Кайли Дженнер, с которой ее часто сравнивают. Не так давно Роуз встречалас с бывшим парнем - знаменитым рэпером, с которым сама Кайли крутила бурный роман.

Напомним, фигуристая Деми Роуз впечатлила необъятными формами в крошечном белье

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз сверкнула богатствами в глубоком декольте, изогнувшись на диване

Также Politeka писала, что Деми Роуз покрасовалась пятой точкой в прозрачной сеточке вместо платья



