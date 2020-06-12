Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала нежный домашний кадр в одном белье

Девушка любит удивлять кадрами со съемок, модных фотосессий и превью-фото с рекламы, в которой непосредственно принимает участие. В этот раз Кайли решила восхитить фигурой, позируя в белоснежной постели в одном полупрозрачном белье, пишет Politeka.net.

На фото Кайли позировала слегка прикрывшись белоснежным одеялом и подчеркивая тем самыми аппетитные изгибы в черном сетчатом белье. Идеально ровные волосы звезда решила уложить за спину. При этом девушка сделала основной акцент на своих ягодицах, выгнувшись в сторону и показав фигуру во всей красе.

Поклонники тут же отреагировали:

«❤️❤️😍Perfec, 😙😙😙😙», «Ты такая шикарная, чертовка😍😍😍😍😍», «Honey😘🔥», «Юй просто мой тип 😍❤️🥰 @kyliejenner», «Ты такая энергичная малышка», «Милый, я дома» «это было ровно 3 года назад - пик страсти:)», «Ты такая симпатичная», «Что это за нижнее белье?», «Идеально горячая бестия🔥», «Добро пожаловать в мою прекрасную жизнь ... ♥ ️🏁🐺XO🍷 :) Lol», «Позволь мне быть маленьким папочкой # 2».

Отметим, модель покоряет кадрами в Инстаграм самыми разными образами и стильными мероприятиями. Недавно она решила поделиться ярким кадром в неоновом цвете и позируя в необычном белье ярко-желтого кислотного оттенка.

Так, знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами (девушка часто меняет образы при помощи париков), а также необычным кружевным бельем яркого цвета. При этом звезда с удовольствием засветила стройную фигуру, некоторые фанаты были так увлечены, что несдержались, назвав знаменитость "неоновым демоном", намекая на дерзкое преображение.

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