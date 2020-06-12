Американская фитнес-модель Ана Чери показала в бикини довольно подтянутую фигуру

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. При этом девушка любит хвалиться своими достижениями в похудении пикантными образами - примерив самые разные смелые бикини трендового кроя, пишет Politeka.

Так, на жарком новом фото девушка сфотографировалась на заднем дворе своего дома и показала себя в мини-бикини с леопардовым принтом.

«Сейчас я живу в бикини на своем заднем дворе. Смотрите мои истории сегодня, веселые вещи идут вниз!», - шутливо подписала девушка новый кадр.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное: «Ух ты, такая красивая счастливая пятница!», «Bellaaa, медленно спускай эти вещи👏», «прекрасное сокровище», «❤️❤️❤️😍», «Великолепно 👼🏼», «Ты так великолепна 🔥❤️», «Прекрасная леди 💞💞💞💞💞💞», «Красивая 😍❤️», «Доброе утро, мисс Ана, у вас хорошие выходные и лучшие ночи. Как всегда много любви из Аризоны. 🔥💖💞😍😉😀», «Ты подарок от бога, Определенно💗💗💗».

До этого знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

«Я просто собираюсь опубликовать то, что я чувствую в этой поездке. 🌴❤️ #Exuma # Багамские острова # бикини # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана под постом.

Вот что ответили пользователи:

«💦💦💦Такая романтичная малышка💦💦💦», «Желанная крошка», «Ты прямо цветешь от счастья». «Я так тебя люблю, Мы, девчонки, Я и Бич», «Хорошая Ана, шальная крошка прям», «🔥 такая огненная звезда», «Красивая женщина», «Bellisima», «Могу ли я одолжить поцелуй ... Обещаю ... Я верну его», «Разбивает сердца♥ ️».

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