Украинская актриса Ксения Мишина станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь каждое ее фото бурно обсуждают в сети

Так, 30-летняя звезда в скором времени должна будет принять участие в проекте и выбрать свою новую любовь. Тогда как сейчас подающая надежды актриса проводит свое время с маленьким сыном и занимается новыми проектами, передает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка не только поделилась солнечным фото, но еще и рассказала о своем окружении:

«Хотите честно?! Я никогда не предполагала, что рост моей страницы будет происходить очень органично и сам по себе ! Я всегда старалась делать хорошо то, что умею. С большинством из вас мы никогда не встречались глаза в глаза, хотя вы меня видели не раз на голубом экране... но я вам вот что скажу: я вас чувствую!

И хоть я и давно перестала зависеть от чужого мнения, ваша поддержка очень ценна для меня. Энергия, которую вы посылаете мне- это и есть любовь, именно она помогает мне наполняться, чтобы дальше творить и создавать красивые роли для Вас», - рассказала Ксения.

Вот что ответили пользователи:

«Насколько верно сказано - «перестала зависеть от чужого мнения» 🌟», «Молодец. И продолжай делать, улучшать, развиваться и зажигать. Все,что мы делаем, определённо делаем не просто так. Для некоторых это важно, ценно. И по многому заставляет вдохновляться. Пусть труд будет не напрасным. Когда делаешь,и все не просто так...», «Вы эксклюзивная личность)))», «Ксения, Вы очень красивая и необычная! Подписалась на Вас за вашу индивидуальность!».

Кроме того, ранее Мишина вспомнила свою историю любви, в результате которой у нее родился сын Платон. Сейчас мальчику восемь лет.

«Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему», - подчеркнула она.

До этого мы рассказывали, что украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь ее личная жизнь под особым "прицелом".

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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