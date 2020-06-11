Популярна актриса Христина Асмус показала себе в образі гарячого слідчого

Російська актриса поділилася в Інстаграмі фото зі зйомок серіалу «Герой за викликом», в якому вона знялася ще два роки тому. Про це пише Politeka.net.

За словами актриси, серіал вийшов на екрани через «все» два роки після зйомок. У ньому Асмус виконала роль слідчого слідчого комітету Росії.

«Урааааааааааааааааа!!!!!!!! Як ми чекали!!!!! Минуло всього 2 роки)) і наш серіал «Герой за викликом» дійшов, нарешті, до глядача!!!!! Серіал, у якому я зіграла одну зі своїх улюблених ролей - слідчого слідчого комітету», - написала зірка.

На першому опублікованому знімку Асмус йде по коридору у формі слідчого. Незважаючи на строгий наряд актриса мило посміхається, дивлячись у камеру.

На другому знімку Асмус вирішила продемонструвати на камеру своє «посвідчення» слідчого.

Шанувальники актриси активно обговорюють її публікацію.

«Походу, нас чекає наймиліший слідчий», «В цей раз голою вас сподіваюся не побачимо?», «Вам дуже йде форма», «Як же Вам йде форма! Христина, Ви просто ідеальна!!!», «Дуже сексуальний і милий слідчий! Як завжди чудово виглядаєте», «Така мила на цьому фото», «Якщо Гарік теж якусь ДТП влаштує, то можна буде цієї ксивою всіх лякати», «У прокурора Криму є гідний мі мі конкурент))) Христина ви чарівні) а у формі просто…», - пишуть люди.

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