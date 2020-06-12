Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася своїми пишними формами в занадто тісному топі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі вона вирішила показати, як веселиться на вулиці у відвертому образі і зовсім не соромиться показати груди в досить крихітному топі. Причому за кілька годин до цього ексцентрична співачка поділилася досить жорстким висловлюванням на адресу недоброзичливців, пише Politeka.net.

Так, ввечері Седокова заявила, що не збирається веселити тих, хто вважає її суто "дівкою з грудьми". Також вона зазначила, що це проблема користувачів мережі – що вони бачать в першу чергу, адже на її сторінці є багато і важливої інформації. Тим не менш в розділі Сторі вона чомусь знову зробила акцент на грудях в досить глибокому декольте.

" Ось ви скажете, адже ти сама винна, постила свої голі фотки. Постила, не сперечаюся. І буду постити. Але разом, поруч, я робила пост про книги, бізнесі, психології, сімейні цінності, любові. Але ви їх не побачили, тому що на першому плані у вас жопа. Але це ваше, не моє", - написала Седокова.

При цьому вона заявила, що жінка може бути різною, може читати Ремарка в стрінгах. Але якщо ви бачите тільки стрінги це не її проблеми, це проблеми людей.

«Я та, хто я є. І іншого не буду. Я буду писати для тих, хто відчуває мене, для тих, кому потрібні мої тексти", - підсумувала зірка.

Такакже раніше з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час інсайдери повідомляють, що поїхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

«Якщо РФ довго не відкриє кордон, а все до того йде, Яніс цілком може возз'єднатися з колишньою сім'єю. Яніс на все не дає, коротше. Як тільки йому набридне її ниття і клянченье грошей, він від неї піде».

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