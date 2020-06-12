35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как его новая любовница "притащила" в свадебный салон

Как известно, не так давно артист развелся со своей супругой Еленой, с которой прожил в браке много лет. И сам заявил при этом, что больше всего славы ему принес развод, хотя он и не планировал делать из этого сенсацию. Артист также публично показал свою новую избранницу и даже дал интервью, в ходе которого рассказал о Кристине Горняк, с которой начал жить вместе относительно недавно.

Сегодня же в разделе Стори показал, как проходят его будни с Кристиной и как они вместе веселятся в магазине одежды. При этом Владимир решил подшутить над аудиторией в излюбленной манере:

"Методом подлога и обмана Кристина привела меня в салон... Свадебных платьев. Что? Я выхожу из этой игры" - сказал телеведущий, расхаживая по "салону".

Так, до этого сегодня артист пешил показать, как выглядят идеальное утреннее время вместе с Кристиной. Телеведущий сверкнул новым образом перед объективом, используя Инстаграм-фильтр, а также показал красивый вид из окна, свой вкусный завтра и, конечно же, саму возлюбленную, убирающую на кухне. Таким образом мужчина показал, как из одной "бытовухи" с экс-супругой перебрался в другую - с новой возлюбленной и вполне этим доволен.

Не так давно пара также рассказала, как поддерживает свои отношения во время ссор и кризисов.

Владимир отметил, что поводов для ссор у них крайне мало: "Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.