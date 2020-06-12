Известная модель Деми Роуз показала необъятную красоту в экстремальном ракурсе

На фото Деми позирует в черном платье с огромным декольте, но без белья, как можно сразу заметить по отсутствию лямок. Роуз близко себя снимала на камеру, показывая пышную грудь без смущения. Звезда решила оставить волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется написать: "Можно смотреть вечно".

Сообщалось, что модель Деми Роуз продемонстрировала новый соблазнительный образ, едва прикрывшись черной тканью.

Девушка уже давно является популярной Инстаграм-моделью нижнего белья и купальников. Во время карантина звезда, похоже, не думает останавливать съемки, поэтому периодически радует фолловеров яркими образами после фотосессий.

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз показала всю себя во время фотосессии полностью без белья.

В этот раз девушка покорила фото, опубликованным в социальной сети Инстаграм на своей странице, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, Деми похвасталась формами, прикрыв грудь лишь тонким шарфом с тонкими нитями.

На стильном кадре загорелая Деми изогнулась в томной позе прямо на скале и подчеркнула достоинство, измазавшись маслом.



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