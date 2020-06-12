Известная модель Деми Роуз показала необъятную красоту в экстремальном ракурсе
На фото Деми позирует в черном платье с огромным декольте, но без белья, как можно сразу заметить по отсутствию лямок. Роуз близко себя снимала на камеру, показывая пышную грудь без смущения. Звезда решила оставить волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется написать: "Можно смотреть вечно".
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Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз показала всю себя во время фотосессии полностью без белья.
В этот раз девушка покорила фото, опубликованным в социальной сети Инстаграм на своей странице, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, Деми похвасталась формами, прикрыв грудь лишь тонким шарфом с тонкими нитями.
На стильном кадре загорелая Деми изогнулась в томной позе прямо на скале и подчеркнула достоинство, измазавшись маслом.
Напомним, Деми Роуз посветила аппетитным размером в узенькой майке
А еще Politeka сообщала, что горячая Деми Роуз показала королевский размер экстремально близко
Также Politeka сообщала, что фигуристая Деми Роуз впечатлила необъятными формами в крошечном белье