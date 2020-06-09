Модель Деми Роуз каждый день демонстрирует свои аппетитные формы во всей красе

В этот раз звезда опубликовала в своем Инстаграм новое фото в соблазнительном наряде, сообщает Politeka.net.

Блистательная красотка предстала в платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышную грудь. Большие прелести едва не вырывались наружу.

Нельзя было и не заметить тончайшую талию с пышными бедрами. Все вместе это создавало неописуемые ощущения от красоты увиденного.

Модель позировала на диване, немного выгнувшись и закинув длинные волосы набок. Красоту лица Деми подчеркнул легкий макияж с акцентом на ресницы и глянцевые губы.

"После удивительных выходных в походах и духовном общении с собой и природой, я снова чувствую себя уверенной и обновленной. Я рекомендую всем заняться на некоторое время своим внутренним миром, чтобы побыть наедине со своими мыслями, луной и звездами. Я люблю всех вас", - подписала фото модель.

За 10 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев от людей, которые восхитились ее невероятными формами и красотой, ведь они доводят до безумия.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в одном черном бикини, которое продемонстрировала на прогулке на улице.

Звезда сверкнула идеальным телом с довольно пышными формами, восхитив загорелой кожей. Волосы же Роуз предпочла оставить распущенными.

Напомним также, что Деми Роуз позировала в дерзком мини, которое максимально оголяет ее внушительные формы.

«Впервые! Я очень рада сообщить вам, что у меня будет прямой эфир в пятницу!», - говорится в сообщении.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".