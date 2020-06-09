Британская супермодель Деми Роуз решила сверкнуть безупречными формами в крохотном белье телесного цвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Уточним, что на снимке модель позирует в крохотном полупрозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. Сам кадр Роуз никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.

«Сладкая», «бомбезная», «огонь», «невероятно красивый вид», «ты просто ангельски красива», «это так мило», «очень милая и красивая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз появилась на жарком кадре в невероятном вечернем образе.

Девушка является активным пользователем сети, поэтому фактически каждый день делится жаркими кадрами, восхищает модными образами и сверкает на пляже в мини-бикини. В этот раз же Деми удалось удивить вечерним нарядом - полупрозрачным белым платьем с россыпью мелких блесток.

Так, девушка позировала к объективу боком, чтобы продемонстрировать во всей красе свои пышные формы в смелом наряде, под котором видно, что девушка примерила стильный образ без белья.

Свои темные локоны девушка распустила, а загорелкую кожу не стала покрывать заметным слоем косметики, предпочитая естественную красоту. Однако, Деми все же сделала акцент на выразительные темные глаза, что сразу же заметили поклонники, отметив: девушке очень идет, хоть она и "потеряла стыд и теперь далеко не ангелочек".

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".