Известная модель Деми Роуз показала себя в экстремальном ракурсе
На фото Роуз сделала селфи, показывая свое лицо и пышную грудь. У красавицы было огромное декольте, поэтому можно увидеть ее во всей красе. Деми одной рукой подперла лицо и задумчиво смотрела куда-то. Волосы модель решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией, но так и хочется сказать: "Глаз не оторвать".
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Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз решила сверкнуть безупречными формами в крохотном белье телесного цвета.
Уточним, что на снимке модель позирует в крохотном полупрозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. Сам кадр Роуз никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.
Напомним, Деми Роуз сверкнула богатствами в глубоком декольте, изогнувшись на диване
А еще Politeka писала, что Деми Роуз покрасовалась пятой точкой в прозрачной сеточке вместо платья
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз блеснула аппетитными "булочками" в одних ниточках