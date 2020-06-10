Известная модель Деми Роуз показала себя в экстремальном ракурсе

На фото Роуз сделала селфи, показывая свое лицо и пышную грудь. У красавицы было огромное декольте, поэтому можно увидеть ее во всей красе. Деми одной рукой подперла лицо и задумчиво смотрела куда-то. Волосы модель решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией, но так и хочется сказать: "Глаз не оторвать".

Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз решила сверкнуть безупречными формами в крохотном белье телесного цвета.

Уточним, что на снимке модель позирует в крохотном полупрозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. Сам кадр Роуз никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.

Сообщалось, что популярная модель Деми Роуз едва не выронила грудь из глубокого декольте.

Красотка позировала в черном кружевном боди, с огромным декольте. Грудь еле держалась в белье, что заметно по выпирающим признакам.

Напомним, Деми Роуз сверкнула богатствами в глубоком декольте, изогнувшись на диване

А еще Politeka писала, что Деми Роуз покрасовалась пятой точкой в прозрачной сеточке вместо платья

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз блеснула аппетитными "булочками" в одних ниточках



