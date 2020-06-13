Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX), которая часто снимается для Playboy, подразнила своими аппетитными формами

У себя в Инстаграм девушка поделилась свежими фото в купальнике, передает Politeka.net. Красотка вышла на солнышко и позировала на камеру, показывая свои прелести с разных сторон. Из-за жары она даже немного взмокла, что можно рассмотреть на фото.

Стоит отметить, что Кассандра выбрала для фотосессии очень тесный купальник, который стиснул ее большую грудь, которая так и норовила выпрыгнуть из оков. Кроме этого, красотка повернулась к камере задом, засветив свою красивую пятую точку.

За день пост модели собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Супер фото», «Если она не повысит ваше кровяное давление, вы мертвы», «Дай жару», «Ты из этого мира! Великолепная», «Ты лучшая!!! Выглядит потрясающе», «Вау, детка, ты выглядишь так сексуально!», «Вы - источник всего тепла! Столько жгучей жары... вызывающей глобальное потепление», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в тигровом топике, из которого чуть не вывалилась грудь модели. Модель приподняла руку в одном из кадров, едва не засветив самое интимное.

Напомним, что страстная Кассандра Сьенега пленила пышными формами в микро-бикини: "Ого, как сочно!".

А еще Politeka писала, что томная Кассандра Сьенега показала румяную красоту в бикини из ниточек: "Озорной котенок".

Также Politeka сообщала, что горячая Кассандра Сьенега потянула за веревочки бикини, засветив лишнее: "Ух, какая".