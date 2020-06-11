Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала пікантні місця в сміливому образі
На фото красуня показала себе в салатовому купальнику, але тканини було настільки мало, що майже нічого не прикрите. Інша частина бікіні була з ниточок, сліди яких можна помітити на тілі. Красуня спокусливо вигнулась біля стіни, демонструючи підтягнуті форми у всій красі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чи повірите ви мені, якщо я скажу вам, що це не саме маленьке бікіні, яке у мене було?", - написала Кассандра.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Виглядає супер, дитинко. Така класна", "Це близько, хоча", "Тому немає сумнівів, що ти олицетворяешь спокуса", "Важко бути зеленою", "Дитинко, я вірю майже у все, що ти кажеш, ти пустотливий маленький кошеня, ти любов", "Вав, так закоханий у вашу оцінку життя і задоволення".
Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала тіло без зайвого сорому.
На фото красуня стоїть в червоному купальнику, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Бікіні з мотузочок майже нічого не прикрив, тому можна легко оцінити жаркі форми Сьєнеги. На другому знімку Кассандра ж показує себе спереду і потягнула за мотузочки купальника, додаючи ще більшої пікантності фото.
Нагадаємо, розкішна Кассандра Сьенега з Playboy посвітила грудьми у "підстреленого" топі
А ще Politeka писала, що пристрасна Кассандра Сьенега з «Playboy» полонила пишними формами в мікро-бікіні
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