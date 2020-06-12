Известная актриса и модель Эвелина Бледанс полностью разделась на пляже

Как передает Politeka.net, соответствующим фото 51-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

На снимке Бледанс позирует, лежа на пляже у самой воды абсолютно обнаженной. Видно, что над кадром снимком хорошо поработали в фотошопе – все тело модели украшено узором ракушек, а грудь прикрывают красные морские звезды.

Отметим, в сети многим понравилось фото. Хотя немало кто при этом отметил, что Бледанс стареет.

«Фото супер! Так держать! Вы красавица!», «Шикарная пантера», «Огого», «Вот это фото», «Вы стареете красиво ❤️», «Волочковой не догнать вас!❤️красотка, русалочка!», «Вечно молодая старушка! Молодец 👍 есть что показать», «Боже Эвелина!!🔥 не перестаю Вами восхищаться!! Шикарная женщина!!!», «Эпатажная фотка! Вы провокатор, не в первый раз говорю вам это!))», «Как всегда богиня и эталон женской красоты. Фото очень красивое», «Никого не слушаете, всем бы такое тело в ваши годы», - пишут в комментариях.

При этом такая выходка не всем пришлась по душе. Пользователи сети сравнили Бледанс с Анастасией Волочковой, которая известна своими чересчур откровенными обнаженными снимками.

«Волочкову подменяете», «С возрастом все впадают в маразм», «Аля Волочкова», - пишут в сети.

Напомним, что знойная Бледанс на коленях посветила упругими прелестями: «Ух, какие…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Бледанс без комплексов сверкнула прелестями в крохотном топе: «Можете меня…».

Также Politeka писала, что Бледанс развалилась на кровати с новым другом, ошарашив признанием: «Я полюбила этого парня».