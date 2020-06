View this post on Instagram

Дорогие мои. Впервые в жизни, в прямом смысле этого слова, мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм в районах Quintana Roo (Квинтана Ру) и Yucatan (Юкатан), по побережью Ривьера-Майа вплоть до Тулума, участились падения деревьев и рекламных щитов, сильный ветер срывает крыши зданий, происходит затопление некоторых домов... Я живу на вилле на берегу карибского моря в удаленном частном секторе, у нас полностью уже вторые сутки отсутствует электричество со светом, пропала сотовая связь и интернет... Вчера я срочно эвакуировалась в центр города Плайя-дель-Карман, живу сейчас в отеле и пережидаю эту напасть. Очень надеюсь, что скоро это все закончится и я смогу вернуться в дом, который останется в целости и сохранности. Пожелайте нам удачи и скорейшего возвращения. Ваша, Наташа 🙏🏻 #натальяандрейченко #мексика #канкун #тропическийшторм