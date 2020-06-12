64-летняя российская актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, срочно эвакуировалась из дома
Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца). Актриса, как известно, живет в Мексике на берегу Карибского моря. Из-за близости ее виллы к морю, актрисе пришлось срочно покинуть дом во время шторма.
«Дорогие мои. Впервые в жизни, в прямом смысле этого слова, мне пришлось бежать из собственного дома. Дело в том, что сейчас у нас в Мексике проходит мощнейший тропический шторм», - рассказала Андрейченко своим подписчикам.
По ее словам, ветер настолько сильный, что срывает крыши зданий, а волны около ее дома поднимаются на 2 метра в высоту. В виллах, которые находятся около моря, уже несколько дней нет электричества.
«Вчера я срочно эвакуировалась в центр города Плайя-дель-Карман, живу сейчас в отеле и пережидаю эту напасть», - отметила звезда.
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За день ее видеоотчет посмотрели почти 18 тысяч раз. В комментариях ей оставили слова поддержки.
«Пусть Владыки Кармы вас Благословят», «Удачи и скорейшего возвращения домой», «Пусть все будет благополучно», «Вы живёте в Раю!», «Держитесь!», «Все будет хорошо!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Наталья Андрейченко вышла на связь после того, как ее несколько дней искали все родственники и знакомые. Оказалось, что актриса отправилась в джунгли, где проходила духовную практику в полной тишине.
Напомним, что появились неожиданные результаты поисков пропавшей легендарной Мэри Поппинс:, «Нашли…».
А еще Politeka писала, что 64-летняя Мэрри Поппинс обнажилась и доказала, что круче Пугачевой: «Хулиганка».
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