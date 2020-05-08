Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, которая известна по роли Мэрри Поппинс, приняла участие в подушка-челлендже

Пикантное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото актриса стоит на фоне пальм. Ее тело прикрыто лишь подушкой, она кокетливо подняла руки вверх. Образ Андрейченко решила дополнить ожерельем.

«Сегодня мой день рождения и я решила похулиганить!) Совсем немного», - написала звезда.

За несколько дней пост актрисы собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество поздравлений и комплиментов ее внешности.

«С Днём Рождения, наша прекрасная, молодая и безмерно талантливая Наташенька! Счастья счастья счастья», «Хорошей погоды за окном - и в сердце!», «Ааа, какая же вы классная! С днём рождения, Фея вдохновения!», «Богиня! Прекрасная! С вашим личным новым годом», «Поздравляю великолепную женщину, которая, благодаря свой обаятельности, доброте, справедливости, великодушию и умению дружить, стала безумно близкой и по-настоящему родной», «Хулиганка-тропиканка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Наталья Андрейченко для своих лет выглядит чудесно. Видно, что она, как и Алла Пугачева прибегает к пластическим операциям. Кроме этого, Андрейченко, как и Пугачева, стройна и красива. Правда, из-за разницы в возрасте выглядит свежее, чем Алла Борисовна.

Напомним, что беда случилась с легендарной Мэрри Поппинс, близкие молят о помощи: "Села в машину и...".

Как писала Politeka, постаревшая "Мэри Поппинс" закрутила роман с молодым иностранцем, сеть кипит: "Мексиканские страсти...".

Также Politeka сообщала, что выяснилась судьба пропавшей Мэри Поппинс: "В последние недели жизни она...".