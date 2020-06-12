64-річна російська актриса Наталія Андрейченко, відома по ролі Мері Поппінс, терміново евакуювалася з дому

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця). Актриса, як відомо, живе в Мексиці на березі Карибського моря. Через близькість її вілли до моря, актрисі довелося терміново покинути будинок під час шторму.

«Дорогі мої. Вперше в житті, в прямому сенсі цього слова, мені довелося втекти з власного будинку. Справа в тому, що зараз у нас в Мексиці проходить потужний тропічний шторм», - розповіла Андрейченко своїм підписникам.

За її словами, вітер настільки сильний, що зриває дахи будівель, а хвилі біля її будинку піднімаються на 2 метри у висоту. У віллах, які знаходяться біля моря, вже кілька днів немає електрики.

«Вчора я терміново евакуювалася в центр міста Плайя-дель-Карман, живу зараз в готелі і пережидаю цю напасть», - зазначила зірка.

За день її відеозвіт подивилися майже 18 тисяч разів. В коментарях залишили їй слова підтримки.

«Нехай Владики Карми вас Благословлять», «Удачі і швидкого повернення додому», «Нехай все буде благополучно», «Ви живете в Раю!», «Тримайтеся!», «Все буде добре!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Андрейченко вийшла на зв'язок після того, як її кілька днів шукали всі родичі і знайомі. Виявилося, що актриса відправилася в джунглі, де проходила духовну практику в повній тиші.

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