От этой красоты невозможно оторвать взгляд

Екатерина Боярская, внучка легендарного актера Михаила Боярского, похвасталась фигурой в эффектном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует сидя на кафеле на улице, примерив эффектное мини. Наряд элегантно подчеркивает формы звезды шестого размера.

«Горячая», «ну что сказать – красотка», «очень красиво», «огонь», «Катерина вы прекрасны как никогда», «великолепно», «очаровательная», «как обычно – супер», «красавица, слов нет», - пишут они.

До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде, передает Politeka.net.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.