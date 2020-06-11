Артист показал, что изменилось в его жизни после развода

35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как выглядит его идеальное утро с новой возлюбленной

Не так тавно артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых развлекается с новой пассией, нотариусом Кристиной Горняк, а также рассказал в подробном интервью, как ему живется вместе с ней и что изменилось в его жизни.

Так, а сегодня артист пешил показать, как выглядят идеальное утреннее время вместе с Кристиной. Телеведущий сверкнул новым образом перед объективом, используя Инстаграм-фильтр, а также показал красивый вид из окна, свой вкусный завтра и, конечно же, саму возлюбленную, убирающую на кухне. Таким образом мужчина показал, как из одной "бытовухи" с экс-супругой перебрался в другую - с новой возлюбленной и вполне этим доволен.

Не так давно пара также рассказала, как поддерживает свои отношения во время ссор и кризисов.

Владимир отметил, что поводов для ссор у них крайне мало: "Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

А вот Кристина рассказывает, что поводов для ссор как таковых нет совсем, если ей не нравится что-то, она говорит прямо и ее избранник берет это во внимание. Сами они ищут пути к примирению путем диалога.

Ранее Владимир Остапчук рассказал, что он оставил своей бывшей жене Елене Войченко после развода.

По его словам, за двенадцать лет брака они успели обзавестись двумя квартирами, автомобилем и крупной суммой денег.

«В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно», — заявил телеведущий.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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