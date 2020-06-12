Американская фитнес-модель Ана Чери поиграла на камеру своими прелестями

Красотка предстала в соблазнительном виде, который не оставит никого равнодушным, передает Politeka.net. На кадрах в сториз модель предстала в белом кружевном белье.

Лифчик практически не видно под прозрачным пеньюаром. Последний был коротким и позволил полюбоваться накаченными ножками Аны. Пеньюар украшал белый пушок.

Крохотные трусики бикини сидели идеально на бедрах красотки и открывали виды на упругие ягодицы. Такую не забудешь

Аккуратная прическа дополнила образ.

Чери шла на туфельках по коридору, развязывая шелковую ленточку пеньюара. Однако, развязав, красотка решила заинтриговать своих поклонников, она отвернулась от камеры и пошла обратно.

Видео получилось очень горячим и игривым. Такую звезду не забудешь!

К сожалению, кадры не получили много лайков ведь были обнародованы в сториз, но, возможно, пользователи сети засыпали модель комплиментами в личных сообщениях.

Напомним, Ана Чери была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Короткие шорты сделали невероятный акцент на ее пышной пятой точке. Теперь прекрасно видно результаты тренировок модели.

«Этот наряд как легкий ветерок», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала спиной на камеру в едва заметном белье, элегантно задирая ногу. В какой-то момент знаменитость поворачивается и демонстрирует всем внушительные формы в прозрачном кружевном белье.

Напомним также, что Ана Чери предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.