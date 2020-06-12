Американская фитнес-модель Ана Чери поиграла на камеру своими прелестями
Красотка предстала в соблазнительном виде, который не оставит никого равнодушным, передает Politeka.net. На кадрах в сториз модель предстала в белом кружевном белье.
Лифчик практически не видно под прозрачным пеньюаром. Последний был коротким и позволил полюбоваться накаченными ножками Аны. Пеньюар украшал белый пушок.
Крохотные трусики бикини сидели идеально на бедрах красотки и открывали виды на упругие ягодицы. Такую не забудешь
Аккуратная прическа дополнила образ.
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Чери шла на туфельках по коридору, развязывая шелковую ленточку пеньюара. Однако, развязав, красотка решила заинтриговать своих поклонников, она отвернулась от камеры и пошла обратно.
Видео получилось очень горячим и игривым. Такую звезду не забудешь!
К сожалению, кадры не получили много лайков ведь были обнародованы в сториз, но, возможно, пользователи сети засыпали модель комплиментами в личных сообщениях.
Напомним, Ана Чери была одета в дырявые шортики, под которые забыла надеть белье. Короткие шорты сделали невероятный акцент на ее пышной пятой точке. Теперь прекрасно видно результаты тренировок модели.
«Этот наряд как легкий ветерок», - подписала фото звезда.
Ранее мы писали, что Ана Чери позировала спиной на камеру в едва заметном белье, элегантно задирая ногу. В какой-то момент знаменитость поворачивается и демонстрирует всем внушительные формы в прозрачном кружевном белье.
Напомним также, что Ана Чери предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок.
Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.
Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.
Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.