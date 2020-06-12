Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон впечатлила ярким и горячим образом

Звезда редко публикует в своем Инстаграм цветные снимки, пишет Politeka.net. В этот раз модель сделала новое исключение - она разместила яркое соблазнительное фото.

На снимке молодая Памела предстала в блестящем платье золотого цвета. Наряд был с открытой спиной и показал шелковую кожу звезды.

Длинные рукава платья роскошная Андерсон спустила с плеча. Модель задрала наряд, выставив напоказ стройные ножки. Памела ладошкой погладила коленку.

Красотка опустила голову к плечу и закрыла глаза, показав черные тени на веках. Волнистые волосы звезды - распущенные.

Красотка слегка выгнулась, выставив назад ягодицы.

В общем, фото вышло невероятно красивым благодаря модели и выбранному образу.

"Никто никогда не знает никого... 🌸", - подписала фото модель.

За четыре часа пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов о фигуре звезды. Люди отмечали, как шикарно она выглядит и достойна только любви.

"Девушка-мечта", - написал один из поклонников.

Напомним, Памела Андерсон предстала в полупрозрачном пеньюаре черного цвета, на котором проглядывались тонкие кружева.

Сквозь сеточку были заметны самые интимные места модели. Красотка всячески изгибалась для придачи кадру соблазнительности.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон позировала в горячем летнем образе. Сверху на ней «морская» кофта в полоску с кокетливой шнуровкой на груди, а вот внизу звезда явно забыла надеть штаны, и предпочла остаться в одних трусиках. Судя по всему, это низ от белого купальника.

Напомним, неутомимая Памела Андерсон расстегнула пуговицы и показала, что прячет под тканью.

Как сообщала Politeka, Памела Андресон сняла одежду и пошалила у воды, горячие кадры: "Так и хочется...".

Также Politeka писала, что непревзойденная Памела Андерсон приняла пикантную позу и показала бюст.