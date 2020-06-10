Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречным внешним видом и произвела фурор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мое лицо полностью отражает мои мысли. О чём я думаю?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Чехова позирует в блестящем макияже и синем платье, демонстрируя безупречный внешний вид. Ее поклонники бросились наперегонки, угадывая мысли кумира.

«Бомба!», «Очень очень красивая губы», «А не послать ли всех.... Пожалуй, не время сейчас...», «Ой, у меня такие же сережк», «О любви», «о принце», «мысли о прекрасном», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова завораживает поклонников каждым своим образом.

Красотка публикует фото в своем Инстаграм. Звезда не только делится снимками в белье и шелковых пижамах, но и демонстрирует фигуру в простой одежде.

Телеведущая в одном из последних постов похвасталась фигурой в белом пушистом свитере.

На снимке модель была в машине, она улыбалась и смотрела в камеру.

От красотки невозможно отвести взгляда: глаза подчеркнуты черным карандашом, а губы - помадой красного оттенка. Звезда распустила волосы, и заложила их за ушки.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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