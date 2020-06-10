Украинская певица MARUV появилась перед поклонниками в откровенном наряде без нижнего белья

У себя в Инстаграм девушка опубликовала анонс своего будущего клипа, передает Politeka.net. Певица традиционно оделась в весьма пикантный наряд. На ней были черные колготки, туфли и шляпка. Особое внимание привлек прозрачный корсет, из которого выглядывала оголенная грудь звезды. Чтобы обойти цензуру, артистка налепила на свою грудь блестящие наклейки.

«Музыкальное видео IWantYou появится на следующей неделе», - подписала под постом звезда.

За полчаса пост звезды собрал больше 13 тысяч лайков. В комментариях певице оставили массу комплиментов, а также сожалений о том, что клип выйдет так поздно.

«Опять голая», «Богиня», «Горячая девушка», «Как всегда самая, самая», «Остается только облизнуться и сглотнуть слюну», «Хороша, чертовка!», «Очень ждём», «Огнище», «Та ну в смысле, а че так долго», «почему следующая неделя это слишком долго», «Блин какая же интрига», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MARUV позировала на камеру в очередном эпатажном наряде. Девушка была одета в блестящий комбинезон, который обтянул ее пышные формы. Особенностью фото был тот факт, что костюм закрыл и лицо певицы. Она сидела в бокале с белой пеной.

Напомним, что MARUV в прозрачном корсете выставила "срам" напоказ: "Так торчат".

Как сообщала Politeka, MARUV распахнула пиджак и посветила формами в кружевном белье: "Роковая дамочка".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде прижала к себе подружек: "Вот это вечеринка".