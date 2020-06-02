Українська виконавиця MARUV похвалилася перед шанувальниками пікантним нарядом, в якому вирішила зняти кліп
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я хочу тебе», - коротко йдеться у підписі.
Уточнимо, що на знімку MARUV позує у вбранні без штанів у нібито келиху з піною. А на іншому знімку співачка в іншому, не менш елегантному костюмі, який оголює її пишні форми.
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Уточнимо, що співачка викинула знімки в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.
Як повідомлялося раніше, 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, любить епатувати публіку, але на цьому фото красуня перевершила саму себе.
Зірка опублікувала свіжий знімок в "сториз" в Instagram, в якому постала в спокусливому вигляді.
Брюнетка без тіні збентеження посвітила пружним бюстом на камеру - при чому крупним планом.
Ганна вирядилася в корсет з прозорим верхом, тобто видно все найпікантніше. Звичайно, голос розуму ще не затих остаточно, і співачка все ж прикрила якісь частини чорними кружками - але все одно "так стирчать".
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
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