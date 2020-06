Українська співачка MARUV показала серію кадрів, зроблених під час інтерв'ю з Катею Осадчою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який підкорив мережу незважаючи на свою похмурість. Ана приміряла стильний наряд з досить глибоким декольте, повідомляє Politeka.

Так, в новому випуску шоу з Катею Осадчою, MARUV представила глядачам свою нову пісню під назвою «I want you», яку записала спільно з Boosin. Під час спілкування з телеведучою дівчина розповіла, що вони з музикантом давно співпрацюють і раніше записали чимало пісень не тільки одне для одного.

«Сьогодні прем'єра #IWantYou у програмі @svitsketv 😉», - написала під фото Ганна.

Ось що відповіли користувачі:

«Дуже гарний образ 😍😍 Вам темний колір відмінно підходить», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Пісня бомба!🔥🔥🔥 Давно її чекала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ти обалденная красоточка, ось що-то стрижка або укладка така трохи простить чи колір?», «тільки заради тебе красавишны і будемо дивитися🔥 запали там,» «Goddess 👑 Краща 🔥❤️🔥».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який розчулив мережа, адже позувала Ганна разом зі своєю домашньою улюбленицею - маленькою собачкою. Артистка, перебуваючи на карантині, останнім часом вкрай рідко ділилася новими кадрами, тому фото викликали шквал коментарів.

Ганна щасливо позувала разом з песиком на руках у кафетерію на терасі. При цьому для виходу в світ вона використовувала похмурий наряд. Підкресливши образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна під постом.

Ось що відповіли фанати:

«А у одного чудовий фрак 😍👍🏻», «Муд: Ізольда Олександрівна...», «Такі зайчика я не можу😍😍😍», «Ви схожі 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «З одним-подружкою🐾🐾🐾», «Хороша))», «Як добре тобі темненькой , нахер ти фарбувалася тільки», «Ізя твоя Халком стала», «Ух, який серйозний ⭐», «Красуня Марув ))💐💐💐».

