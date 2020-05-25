28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, любить епатувати публіку, але на цьому фото красуня перевершила саму себе
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок в "сторіз" в Instagram, в якому постала в спокусливому вигляді.
Брюнетка без тіні збентеження посвітила пружним бюстом на камеру - при чому крупним планом.
Анна вирядилася в корсет з прозорим верхом, тобто видно все найпікантніше. Звичайно, голос розуму ще не затих остаточно, і співачка все ж прикрила якісь частини чорними кружками - але всеодно "так стирчать".
MARUV зухвало задерла підборіддя і поглянула в камеру, відкривши рот. Її розкішний і розгнузданий лук доповнили кашкет і сережки у вигляді ланцюгів.
Долар прийшов до тями: важливе попередження для українців, «через тиждень буде...»
Хвору на рак Заворотнюк забрали з лікарні: що сталося, «лікарі попереджали про...»
Дочка довела Галкіна до блаженства, Пугачова навчила: "Це ж Аллуся так робить", відео
Українцям знову перерахують пенсії, кому призначена нова надбавка: "По 500 гривень..."
Раніше ми повідомляли, Корсун здивувала фото, на якому постала в одних лише трусиках - такою пікантною деталлю Анна ще більше підігріла інтерес до власної персони.
Примітно, що співачка "прикрилася" лише блискітками і сріблястою фарбою. Таким боді-артом MARUV, безумовно, позбавила шанувальників дару мови.
Блискуча брюнетка замріяно подивилася в камеру і підняла плечі, ніби соромлячись. Анна "примальовувала" до знімка напис "wow" - в найцікавішому місці.
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни