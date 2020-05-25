28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, любить епатувати публіку, але на цьому фото красуня перевершила саму себе

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок в "сторіз" в Instagram, в якому постала в спокусливому вигляді.

Брюнетка без тіні збентеження посвітила пружним бюстом на камеру - при чому крупним планом.

Анна вирядилася в корсет з прозорим верхом, тобто видно все найпікантніше. Звичайно, голос розуму ще не затих остаточно, і співачка все ж прикрила якісь частини чорними кружками - але всеодно "так стирчать".

MARUV зухвало задерла підборіддя і поглянула в камеру, відкривши рот. Її розкішний і розгнузданий лук доповнили кашкет і сережки у вигляді ланцюгів.

Раніше ми повідомляли, Корсун здивувала фото, на якому постала в одних лише трусиках - такою пікантною деталлю Анна ще більше підігріла інтерес до власної персони.

Примітно, що співачка "прикрилася" лише блискітками і сріблястою фарбою. Таким боді-артом MARUV, безумовно, позбавила шанувальників дару мови.

Блискуча брюнетка замріяно подивилася в камеру і підняла плечі, ніби соромлячись. Анна "примальовувала" до знімка напис "wow" - в найцікавішому місці.

"Дуже цікава і неординарна особистість 👍"; "Гарна....немає слів❤️"; "Аня красуня, їй вдуже йде чорний колір волосся"; "*вереск вереск вереск*"; "Мати, пора стріляти на поразку 🖤"; "Просто шик🤤🔥💛", - писали їй в коментарях.

Також ми розповідали, MARUV в міні-сукні ніжно-рожевого кольору засвітила складочки на животі. Розповніла співачка танцювала в додатку TikTok.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

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