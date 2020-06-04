28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, вразила планами на вечір в такому відвертому вигляді

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позує разом з дівчатами з підтанцьовки.

Всі красуні з'явилися в мега відвертих чорних вбраннях - очі так і розбігаються. Корсун, безумовно, розташувалася по центру, на ній одній стильний капелюшок. Співачка наважилася блиснути формами в прозорій блузі, благо, прикривши "сороміцькі" місця темними нашивками.

Примітно, що зірка обняла за плечі двох дівчат, що стояли з нею поруч. Здається, ніби вони ось-ось доторкнуться до принад MARUV.

"Раз вас так багато, то будьте готові, що сьогодні в 19:00 по Києву і Москві я кину в коментарі до цього посту секретний код доступу на мою Zoom-вечірку, де я презентую трек "I Want You" 🍸🍸🍸 Врахуйте, що потрапити на неї можуть тільки перші 100 чоловік💋", - порадувала Корсун фанатів в підписі до фото.

Користувачі кинулися обговорювати пост. Шанувальники переживають про те, як би встигнути потрапити на цю грандіозну вечірку.

"Ми всі помремо від інсульту"

"Вау😻😻Чекаємо цю тусу💝Буде весело🙌"

"Богині😍"

"Ось це вечірка"

"Які все лапочки 👸"

"😍як круто)))"

"Жеесть,буду моніторити код🤯🥺"

Раніше ми повідомляли, Корсун збентежила фото в блискучому костюмі-"сіточці", в якому залізла у величезний "келих", де поринула в пишну піну.

«Я хочу тебе», - коротко йдеться в підписі.

Також ми писали, як MARUV захопилася боді-артом і зважилася на сміливе фото. Зірка показала тіло в одних лише трусиках, зате вкрите сріблястою фарбою.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни