Известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя во время прогулки в Харькове

На фото красотка позирует в коротком топе и штанах. Лиза в этот раз гуляла по харьковскому парку, о поездке в который она говорила несколько дней назад. Образ Василенко дополнила стильной прической и серьгами в виде колечек. В руках у звезды был шарик в виде девочки, а на фоне можно заметить различные аттракционы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Хочу сейчас оказаться возле тебя", "Красивая", "Какая красивая", "Нереально красивая", "Люблю тебя", "Няшка", "Булочка с корицей".

Сообщалось, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» поразила красотой на отдыхе.

«Напиши в комментариях почему подписан на меня🦥🌈Мне очень интересно узнать», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что звезда популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко показала неожиданное фото в своем блоге.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу "Школа", очаровала фотографией с крыши высотки, показав, где она проводит карантин. Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Напомним, озорная звезда "Школы" в неприличной позе показала, как любит развлекаться

Также Politeka писала, что юная звезда "Школы" избавилась от белья и засветила самое тайное

А еще Politeka сообщала, что юная звезда "Школы" показала свои достоинства в узеньком топе



