Модель Деми Роуз показала летний кадр в новом мини-бикини во время прогулки

Знаменитость прославилась благодаря своей фигуре, которую совсем не стесняется и показывает во время самых пикантных и жарких реклам белья. В этот раз Деми предстала в одном черном бикини, которое продемонстрировала на прогулке на улице, сообщает Politeka.net.

Девушка сверкнула идеалньым телом с доволньо пышными формами и восхитила загорелой кожей, котора буквально блестела от крема. Волосы же Роуз предпочла оставить распущенными, чем восхитились поклонники. Сама модель специально позировала к объективу боком, чтобы показать пикантный вид на пятую точку. Этот жест стал своего рода 2видитной карточкой" Деми.

«Горячая девочка🔥», «💋💋поцелованная солнцем💋💋», Мне так нравится твое тело, просто поражаешь🙏🔥💖🌞», «Eres hermosa muñeqita preciosa», «Деми просто шикарная», «Можно уже продолжение?», «Ох, столько страсти», «Vente conmigo y no te faltarán los besos negros», «Боже, это так сладко».

Также девушка покорила фото, опубликованным в социальной сети Инстаграм на своей странице, на котором предстала абсолютно без одежды. Так, Деми похвасталась формами, прикрыв грудь лишь тонким шарфом с тонкими нитями.

На стильном кадре загорелая Деми изогнулась в томной позе прямо на скале и подчеркнула достоинство, измазавшись маслом. При этом девушка распустила длинные локоны и восхитила их блестящим видом:

«Ahi te entra toditito ... Ricura», «Оглушающий видок, гнись сильнее», «ты как дикая кошка», «Великолепный красивый человечек❤️❤️❤️❤️», «оглянись и посмотри на меня», «Огненная куколка, аж скользит🔥», «Que, ermosa», «Эй, Деми! Вы носите костюм цвета кожи или это все ваше очень вдохновляющее тело ??? 😮😍🔥😂»», - написали поклонники.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".