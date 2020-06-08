Модель Деми Роуз появилась на жарком кадре в невероятном вечернем образе

Девушка является активным пользователем сети, поэтому фактически каждый день делится жаркими кадрами, восхищает модными образами и сверкает на пляже в мини-бикини. В этот раз же Деми удалось удивить вечерним нарядом - полупрозрачным белым платьем с россыпью мелких блесток, сообщает Politeka.net.

Так, девушка позировала к объективу боком, чтобы продемонстрировать во всей красе свои пышные формы в смелом наряде, под котором видно, что девушка примерила стильный образ без белья.

Свои темные локоны девушка распустила, а загорелкую кожу не стала покрывать заметным слоем косметики, предпочитая естественную красоту. Однако, Деми все же сделала акцент на выразительные темные глаза, что сразу же заметили поклонники, отметив: девушке очень идет, хоть она и "потеряла стыд и теперь далеко не ангелочек".

Также Деми сверкнула идеальным телом с довольно пышными формами и восхитила загорелой кожей, котора буквально блестела от крема. Волосы же Роуз предпочла оставить распущенными, чем восхитились поклонники. Сама модель специально позировала к объективу боком, чтобы показать пикантный вид на пятую точку. Этот жест стал своего рода 2видитной карточкой" Деми.

«Горячая девочка🔥», «💋💋поцелованная солнцем💋💋», Мне так нравится твое тело, просто поражаешь🙏🔥💖🌞», «Eres hermosa muñeqita preciosa», «Деми просто шикарная», «Можно уже продолжение?», «Ох, столько страсти», «Vente conmigo y no te faltarán los besos negros», «Боже, это так сладко».

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".