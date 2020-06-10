Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала, как получает удовольствие от лета

На фото Марта стоит в черном платье в пол, под которым, как можно заметить, ничего не было и хочется спрасить: "А где белье?". Адамчук расстегнула рубашку, которая была сверху и закрыла глаза от удовольствия. Звезда позировала на лужайуке на фоне дерева, благодаря чему фото получилось нежным и солнечным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Зеленый цвет рабочему процессу", - написала Марта.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно Марту в кино снять (документальном укр.историческом) такой у нее типаж....", "Супер", "Огонь", "Люблю".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук восхитила фигурой в откровенном наряде, похваставшись необычным занятием.

Брюнетка предстала в черной обтягивающей кофточке с глубоким вырезом на спине. Заметно, что на ней нет нижнего белья, что, безусловно, придает пикантности ее образу. Также Марта соблазнила округлостями в джинсах с высокой талией, которые идеально сели на ней.

Сообщалось, что украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук показала невероятный образ и покорила фанатов.

«Хочу проявить пленку своих мечтаний. Пора», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Адамчук позирует в невероятно чувственном образе – белом длинном платье, дополнив образ красивыми серьгами и макияжем. В руках звезда держит фотоаппарат. Мимо головокружительного образа звезды ее поклонники не смогли пройти мимо.

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