Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук показала себя в новом нежном наряде после смены имиджа

Так, на новом кадре знаменитая артистка предстала в нежно-розовом платье и с блестящим макияжем на лице с эффектом на естественность. Девушка покорила социальную сеть Инстаграм идеальным фото - на фоне цветущей вишни Марта выглядела весьма изящно и миловидно, что сразу отметили ее фолловеры, пишет Politeka.net

Аккуратное платье из тонкой ткани выгодно подчеркнуло образ звезды, а оголенная до пояса спина показала, что Марта позировала без белья. Нежный и одновременно с тем смелый образ потряс фанатов, ведь Адамчук выгодно использовала свой новй имидж на весенних схемках.

Отметим, ранее она уже показывала похожий кадр, но тогда продемонстрировала лишь сам наряд во всю длинну на фоне цветущих деревьев. В этот же раз она позировала, стоя боком к объективу и показывая удачный макияж во всей красе и с легкой улыбкой на лице.

«Очень красивая женщина!», «Соблазнительная красавица🌞🌹😘😘», «Супер краса!❤️», «Красивая. Особенно среди этих цветов. Какая невеста👍💗😊», «Так нежно😍😍😍», «Яка краса😍💚💚💚💚», - ответили поклонники.

Ранее Марта показала, как позировала посреди поля желтых цветов. Обворожительная брюнетка предстала в простом образе, однако от этого не стала менее яркой.

Звезда надела бежевую толстовку, которая никак не подчеркнула ее фигуру. Певица делала селфи, распустив короткие волосы. На руку модель надела кожаный браслет, а глаза скрыли - темные очки.

Звезда закинула за ушко волосы, сверкнув аккуратной сережкой.

"Заторы в полях)", - подписала снимок красотка. За час пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Так красиво ️Украина выглядит потрясающе в наши дни 😍", "Как всегда, очень хорошо 😍😍 С Вами даже хочется на украинский язык перейти, хотя в жизни общаюсь на русском 🙂❤", "Красиво", "Какая классная и клевая 💚👍🏻", "А позади Вас растет горчица! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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