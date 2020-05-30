Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук поразила ярким образом в белоснежном платье

Так, на новом кадре девушка позировала в свободном белоснежном платье в пол, полностью скрывающем ее фигуру. Марта с легкой улыбкой позировала среди цветущих деревьев и покорила нежным образом, пишет Politeka.net

«Друзья, спасибо вам всем за вчерашний день - за то, что были все вы и за то, что я смогла побыть и сама с собой. А сегодня - уже другой день и другое прекрасный праздник) С Днем рождения, Киев 🕊 📸 @dvorianetsanna_photographer 🤍», - написала Марта.

Вот что ответили поклонники:

«С днём рождения тебя, милая! 💓», «С прошедшим тебя, пусть всегда будет вдохновения и улыбка на лице 😘🎂🎉», «Вау какая красота как в сказке, ну просто удивительное фото обожаю, это очень круто выглядит, «Вот это Богиня🔥💚».

Ранее Марта показала, как позировала посреди поля желтых цветов. Обворожительная брюнетка предстала в простом образе, однако от этого не стала менее яркой.

Звезда надела бежевую толстовку, которая никак не подчеркнула ее фигуру. Певица делала селфи, распустив короткие волосы. На руку модель надела кожаный браслет, а глаза скрыли - темные очки.

Звезда закинула за ушко волосы, сверкнув аккуратной сережкой.

"Заторы в полях)", - подписала снимок красотка. За час пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Так красиво ️Украина выглядит потрясающе в наши дни 😍", "Как всегда, очень хорошо 😍😍 С Вами даже хочется на украинский язык перейти, хотя в жизни общаюсь на русском 🙂❤", "Красиво", "Какая классная и клевая 💚👍🏻", "А позади Вас растет горчица! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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