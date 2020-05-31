Украинский хореограф, судья известных талант-шоу Влад Яма поздравил Киев с днем рождения

Как известно, «свой» день столица отмечает в последние выходные мая, передает Politeka.net.

Многие артисты и знаменитости уже поздравили Киев и его жителей, к пожеланиям также присоединился хореограф Влад Яма.

На своей странице в Инстаграм он разметил снимок в весьма неожиданном и эффектном образе Белобога.

Влад запечатлен в бордовом пиджаке, держащим в руках старинный фонарь.

Кроме того, на лице Ямы можно разглядеть светящиеся золотистые узоры - без компьютерной обработки явно не обошлось.

«В Киеве я ровно половину своей жизни. Когда-то он был недосягаемой мечтой, сейчас - дом. Живи, цвети и развивайся!.. Всех с Праздником!..💥🎁💥», - написала Яма.

Ранее мы сообщали, звездный судья проекта "Танцюють всі" Влад Яма похвастался женой Лилианой и ребенком, опубликовав их фото в Инстаграм.

Лилиана в необычном белом платье-рубашке с корсетом на талии присела рядом с малышом, поцеловав его в губки.

"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - подписал Влад.

Милое фото собрало уйму комментариев: "Сын Ваша копия", "Красивое фото и сын красавчик. Ну теперь еще нужна и девочка", "Красавчик!!!! Хоть только профиль видно, но все равно красотун", "Какие они красивые у вас", "Про что можно мечтать, когда счастье рядом".

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".