Відома українська співачка Ані Лорак показала себе і свою маму

На фото Лорак була в червоній сукні і з поясом на талії. Образ Кароліна доповнила сережками, а волосся залишила розпущеним. Поруч стояла мама співачки - Жанна. Вона була одягнена в чорне плаття, а образ доповнила великими бусами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі нашим матусям за життя. Бути мамою – це великий труд! Будьте здорові і улюблені, наші Ангели-Охоронці!

З Днем Матері!", - написала Лорак.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Зі святом вас Кароліна", "Дуже красиві, З Днем матері!", "Спасибі вашій мамі за таку дочку. Здоров'я вам і довгих років життя", "У вас такі гарні і добрі очі. Довгих років життя Вашій мамі і здоров'я", "Які гарні! З Днем Матері, Каролін!", "Гени беруть своє".





Зазначимо, що Лорак деякий час жила в інтернаті. У матері Кароліни не було грошей, і вона віддала середнього сина і майбутню співачку в дитбудинок.

Раніше ми повідомляли, що знаменита артиска Ані Лорак розбурхала архівних роликом, зробленим ще багато років тому.

Так, в цей раз в соціальній мережі Instagram співачка представила невеликий відеоролик, знятий ще кілька років тому спеціально до Дня Перемоги 9-го травня. Співачка вирішила привітати шанувальників зі святом і здивувати давными кадрами, що показують, як виглядала артистка до пластики.

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