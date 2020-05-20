Знаменита артиска Ані Лорак показала відразу кілька незвичайних образів на новому відео

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила представити цілу добірку з новими образами, якими похвалилася заради ролика в підлітковому додатку "Тік-Ток". Схоже, зірка вирішила слідувати модним трендам і має намір розважати себе жартівливими роликами з дочкою, поки знаходиться на самоізоляції, пише Рoliteka.net.

Так, тільки вчора зірка заявила, що вона зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами. Сьогодні ж зірка показала відеозапис, на якій позувала відразу в кількох образах.

«Освоюю TikTok. 🎬 Повна версія вчорашнього відео для вас.. те, що залишилося за кадром (дивитись до кінця!) ❤️😂😂😂 А в яких соціальних мережах ви проводите найбільше часу?», - написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі:

«В Instagram, а тепер і в Твк струм😂😻❤️», «Ви увірвалися в Твк Струм ⚡️🤩», «Доброго дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в матусю ❤️», «Богиня🔥 Дуже гаряче😍 Чекаємо нове відео💗», «Зараз в instagram то і то рідко заходжу🙈 часу мало, так як на уроки з сином йде півдня, а коли ставлять слова з англійської, то майже до ночі з ними сидимо😳 настільки важко вони йому даються», «Красуня 😍☀️», «Кароліна, ви як завжди красуня👍».

До цього Лорак приміряла в ролику відразу кілька суконь і навіть засвітилася в спортивному костюмі. При цьому вона зробила цього, щоб розповісти про нову сторінку у програмі:

«Друзі, тепер я є, і в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Підписуйтесь на мою сторінку по посиланню в профілі. Ми приготували багато цікавого для вас! 💥», – написала Лорак.

Шанувальники тут же відреагували: «Чекаємо від вас цікавих відео! Радуйте частіше новими відео.», «Вже з вами 😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Чому відписалися від Еміна ?,» «Ані привіт. Выглядядишь чудово. Розумниця велика», «Ураааааааа ❤Чекаємо від вас цікавих відео 💥», «Цуралася я це додаток , а тепер пішла скачувати 😊».

Як відомо, співачці довелося скасувати частину виступів і проектів з-за епідемії вірусу. Жінка змушена сидіти вдома в ізоляції. Це час співачка проводить з єдиною дочкою, але дуже сумує без концертів. У прямому ефірі раніше Лорак навіть поскаржилася, що їй вкрай важко виносити розлуку з фанатами.

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