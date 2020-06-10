Российская певица Наташа Королева удивила поклонников свежим снимком своей сестры Ирины, которая долгое время выступала под псевдонимом Руся

У себя в Инстаграм Королева поздравила сестру с днем рождения, передает Politeka.net. Она поделилась фото, на котором предстала точная копия певицы, только немного старше и полнее. Поклонники артистки сразу же обратили внимание на то, что сестры очень сильно похожи.

«У моей сестрички Руси сегодня День Рождение! Она удивительно добрый и отзывчивый человек с душой ребёнка и очень трудной судьбой!», - подписала фото звезда.

За день пост певицы собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать внешний вид сестры.

«Это получается Натуся))), если бы Сергей Вас не гонял..то вы имели бы такие же аппетитные формы?», «Нету трудной судьбы, это уроки и испытания надеюсь что она все пройдёт с улыбкой желаю ей счастья», «По лицу видно что она добрый человек и мягкий», «Нифига себе яка красавица Руся..», «Фифа», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина Порывай в юности тоже строила карьеру певицы. Она пела песни на украинском языке и даже гастролировала с сестрой по РФ с шоу «Две сестры». Известно, что у Ирины был больной ДЦП сын, которые умер в возрасте 11 лет. Позже она родила еще двоих детей, но у старшего сына диагностировали аутизм. Сейчас женщина большую часть своего времени проводит с детьми.

Как пишут российские СМИ, Ирина уже давно живет в США и ведет довольно закрытый образ жизни. Говорят, что женщина скрывается от публики, так как комплексует по поводу лишнего веса.

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