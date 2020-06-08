18-річний Архип, син російської співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана, виявляється, вивчає японську мову

Як передає Politeka.net, хлопець опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, де постав в сорочці з ієрогліфами на спині. Архип позував на природі. Хлопець присів біля річки, кинувши серйозний погляд з камеру. В руці він тримав щось схоже на холодну зброю, можливо, меч.

Син Корольової і Тарзана вирішив просвітити своїх фоловерів в частині дивної і складної японської мови, виклавши кілька уроків з граматики.

"Я вирішив продовжити тему Японської мови. І сьогодні ви дізнаєтеся базову граматику. 🎌🇯🇵 ▪️Як я вже говорив в японській є 2 абетки... Ці 2 абетки та ієрогліфи використовують в поєднанні один з одним, тому без знання одного з цих 3 аспектів, буде дуже важко писати та особливо читати. Для перекладу, зручніше використовувати англійську мову, тому що в ній є деякі подібності. Яка іноземна мова вам найбільше подобається, або найлегша у вивченні? 🌍", - пояснив Архип і поставив в кінці питання.

Користувачі по-різному поставилися до поста хлопця. Хтось більше звернув увагу на його зовнішній вигляд, а хтось на талант у вивченні мов.

"Ти дуже вихований, харизматичний, розумний молодий чоловік. Так тримати. Удачі скрізь і в усьому"

"Архип, ти молодчинка"

"Хто "засос" поставив?)"

"Архип! Такий цікавий пост, дякую.💕"

"Так... Дуже складна мова"

"А звучить напевно пристойніше, ніж китай"

Раніше ми повідомляли, Тарзан забрався в ліс, щоб зробити фото голого торсу. На ньому були темні штани саруел (з матнею, що висить на рівні колін), а також червона кофта, яку хлопець зухвало розпахнув. При цьому на обличчі у нього була чорна маска.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана насмішив видом на відпочинку: "А хлопець мудрішими батька".

Також Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".