Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд обрадовала поклонников жарким фото

У себя в Инстаграм красотка поделилась свежими фото, передает Politeka.net. Модель предстала в роскошном комплекте нижнего белья, который подчеркнул ее пышную фигуру. Девушка едва втиснула аппетитную грудь в красный лифчик, а маленькие трусики совсем немного прикрыли интимные места. Образ получился завершенным благодаря поясу и чулкам.

Девушка стояла возле золотых штор из бусинок и смотрела в кадр своими большими глазами.

«Утро моя любовь», - подписала фото звезда.

За несколько часов ее фото собрало более 60 тысяч лайков. В комментариях традиционно стали восхищаться фигурой модели.

«Сладкая», «Вы просто потрясающе выглядите», «Детка, я люблю тебя», «Теперь не уснуть точно», «Черт возьми, ты прекрасна, доброе утро», - пишут пользователи сети из разных уголков планеты.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большими формами в крохотном лифчике. Модель сжала руками свою грудь так сильно, что она стала казаться еще больше. Золотая цепочка придала акцент внушительному декольте.

Кроме этого, недавно Рэтчфорд опубликовала невероятной красоты портрет. Девушка сделала прическу с живыми цветами, в результате чего стала сама похожа на цветок.

Напомним, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру: "Просто бестия".

Также Politeka писала, что раздетая Эби Рэтчфорд приняла жаркую позу и покорила роскошными видами без белья: "Вот это сказка!".

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".