32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мегавідвертим образом

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram - ступінь збудження зашкалює.

Відома блондинка позувала на розстеленому ліжку в спокусливій позі. Дівчина ефектно сіла на коліна, трохи розставивши ноги і впершись на руки спереду. При цьому, чого тільки варто її вбрання. Леся захопила стрункою фігурою в чорному боді-"сіточці", крізь який вдало проглядається все найінтригуюче.

Нікітюк розпустила волосся і відвела мрійливий погляд в бік.

"Доброго ранку😈 А ранок добрий? пишіть Так? Ні? З тієї ноги встала😆? 📸", - підписала гарячий знімок зірка.

Шанувальники кинулися обговорювати побачене, поставивши майже 60 000 лайків за годину. Користувачі не скупилися на компліменти.

"Чарівно красива Леся!🌹🌹🌹"

"Він добрий, коли прокидаєшся з власної волі😌"

"Ранок класний😍"

"Боже яка Клеопатра 🔥🤣"

"Ох краса))"

"Леська ти що витворяєш"

"Леся,що це таке??!!"

"Однозначно ранок добрий❤️ Ох Лесюня й фотки 🔥



"Боже😱 шо за рибачка?😄"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк показала на фото в ліфті, що створило з її тілом голодування. Телеведуча облягла фігуру в топ і велосипедки бежевого кольору - не в силах приховати пружні принади. Дівчина закрила обличчя за захисною маскою і сонцезахисними окулярами.

"3й тиждень інтервального голодування - результат на лице😁, я б сказала на живіт😈", - підписала фото Леся.

"А Лесюня-то вогнище!👍"; "Ну прям багіня 😍🔥😂"; "Леся Іванівна, це що за се*с, ви що, посоромилася б 🔥"; "людина без обличчя, ти хто? 🧟‍♂️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, шалена Никитюк у тісному топі блиснула ідеальною фігурою: "Красуня, дух захоплює"

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