32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мегавідвертим образом
Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram - ступінь збудження зашкалює.
Відома блондинка позувала на розстеленому ліжку в спокусливій позі. Дівчина ефектно сіла на коліна, трохи розставивши ноги і впершись на руки спереду. При цьому, чого тільки варто її вбрання. Леся захопила стрункою фігурою в чорному боді-"сіточці", крізь який вдало проглядається все найінтригуюче.
Нікітюк розпустила волосся і відвела мрійливий погляд в бік.
"Доброго ранку😈 А ранок добрий? пишіть Так? Ні? З тієї ноги встала😆? 📸", - підписала гарячий знімок зірка.
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Шанувальники кинулися обговорювати побачене, поставивши майже 60 000 лайків за годину. Користувачі не скупилися на компліменти.
"Чарівно красива Леся!🌹🌹🌹"
"Він добрий, коли прокидаєшся з власної волі😌"
"Ранок класний😍"
"Боже яка Клеопатра 🔥🤣"
"Ох краса))"
"Леська ти що витворяєш"
"Леся,що це таке??!!"
"Однозначно ранок добрий❤️ Ох Лесюня й фотки 🔥
"Боже😱 шо за рибачка?😄"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк показала на фото в ліфті, що створило з її тілом голодування. Телеведуча облягла фігуру в топ і велосипедки бежевого кольору - не в силах приховати пружні принади. Дівчина закрила обличчя за захисною маскою і сонцезахисними окулярами.
"3й тиждень інтервального голодування - результат на лице😁, я б сказала на живіт😈", - підписала фото Леся.
"А Лесюня-то вогнище!👍"; "Ну прям багіня 😍🔥😂"; "Леся Іванівна, це що за се*с, ви що, посоромилася б 🔥"; "людина без обличчя, ти хто? 🧟♂️", - писали в коментарях.
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