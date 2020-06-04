"Що це за прикольна штучка"

32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїм настроєм з шанувальниками

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в автомобілі.

Нікітюк вразила формами в темному светрі з мега відвертим декольте - неможливо пройти повз соковитих вигинів. Також на ній класичний чорний піджак і такого ж кольору кепка. Стильний лук красуні доповнила нитка з перлами на шиї.

"Настрій 🌦", - лаконічно підписала фото Нікітюк, натякаючи на те, що їй набридла дощова погода.

Користувачі вмить кинулися обговорювати пост ведучої, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"І Прада . І Жаванши. Ну все є ! А взуття ??"

"Прекрасна Леся ♥️"

"Леді Ле❤️ Розцвіла моя красуня 👍🏻"

"Красуня!!! 🤩"

"Що це за прикольна штучка на ремені?)))"

"Ай ось вона моя принцеса яка ж ти гарна і як же приємно тебе бачити"

"Леся на стилі 😁😎"

"Ох і краса😍, і чого така красуня ще незаміжня?🙈"

Раніше ми повідомляли, відома блондинка позувала на розстеленому ліжку в жаркій позі. Нікітюк ефектно сіла на коліна, трохи розставивши ноги і впершись на руки спереду. При цьому, чого тільки варто її вбрання. Леся захопила стрункою фігурою в чорному боді-"сіточці", крізь який вдало проглядається все найбільш інтригуюче.

"Боже яка Клеопатра 🔥🤣"; "Ох краса))"; "Леська, ти що витворяєш"; "Боже😱 шо за рибачка?😄", - писали в коментарях.

Нагадаємо, шалена Никитюк у тісному топі блиснула ідеальною фігурою: "Красуня, дух захоплює"