32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїм настроєм з шанувальниками
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в автомобілі.
Нікітюк вразила формами в темному светрі з мега відвертим декольте - неможливо пройти повз соковитих вигинів. Також на ній класичний чорний піджак і такого ж кольору кепка. Стильний лук красуні доповнила нитка з перлами на шиї.
"Настрій 🌦", - лаконічно підписала фото Нікітюк, натякаючи на те, що їй набридла дощова погода.
Користувачі вмить кинулися обговорювати пост ведучої, не скуплячись на компліменти в коментарях.
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"І Прада . І Жаванши. Ну все є ! А взуття ??"
"Прекрасна Леся ♥️"
"Леді Ле❤️ Розцвіла моя красуня 👍🏻"
"Красуня!!! 🤩"
"Що це за прикольна штучка на ремені?)))"
"Ай ось вона моя принцеса яка ж ти гарна і як же приємно тебе бачити"
"Леся на стилі 😁😎"
"Ох і краса😍, і чого така красуня ще незаміжня?🙈"
Раніше ми повідомляли, відома блондинка позувала на розстеленому ліжку в жаркій позі. Нікітюк ефектно сіла на коліна, трохи розставивши ноги і впершись на руки спереду. При цьому, чого тільки варто її вбрання. Леся захопила стрункою фігурою в чорному боді-"сіточці", крізь який вдало проглядається все найбільш інтригуюче.
"Боже яка Клеопатра 🔥🤣"; "Ох краса))"; "Леська, ти що витворяєш"; "Боже😱 шо за рибачка?😄", - писали в коментарях.
Нагадаємо, шалена Никитюк у тісному топі блиснула ідеальною фігурою: "Красуня, дух захоплює"