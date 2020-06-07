32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк змусила мережа переживати - добре, що нічого не зламала

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких зображений її конфуз.

Так, Леся в джинсовій міні-сукні та на підборах, спускаючись по сходах, звалилася на землю. Епічний момент як раз потрапив на камеру. Ледь не розбивши коліна, Нікітюк вдалося встати на ноги (не без допомоги) й далі продовжити свій шлях. Примітно, що судячи з геометки, інцидент стався в одному з пивних клубів.

"Зірка впала. Загадуйте бажання...😁", - підписала фото Леся.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: поки більшість її жаліли, деякі встигли запідозрити, чи не п'яна вона бува.

"Коліно не поранила? 😮 Я теж вмію падати)))"

"Ох і Красуня!"

"Плаття💥💣"

"Вітром здуло?)🌠"

"Ох і гумористка)👍🤘😃"

"Шо ви на пивному заводі робили?"

"Добре хоч нічого не зламала, а падають всі"

"Омг, Леся, Ви крута🤣"

"Богиня) , шикарні ніжки!🔥"

"Перепила напевно😀"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк блиснула принадами у вбранні з великим вирізом. Красуня влаштувала фотосесію прямо в машині. На ній був темний светр, чорний класичний піджак і такого ж кольору кепка. Стильний лук доповнила ніжна нитка з перлами на шиї.

"Настрій 🌦", - лаконічно підписала фото Нікітюк, натякаючи на те, що їй набридла дощова погода.

"Леді Ле❤️ Розцвіла моя красуня 👍🏻"; "Що це за прикольна штучка на ремені?)))"; "Ай ось вона моя принцеса яка ж ти гарна і як же приємно тебе бачити"; "Леся на стилі 😁😎", - писали в коментарях.

Нагадаємо, шалена Никитюк у тісному топі блиснула ідеальною фігурою: "Красуня, дух захоплює"