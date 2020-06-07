32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк змусила мережа переживати - добре, що нічого не зламала
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких зображений її конфуз.
Так, Леся в джинсовій міні-сукні та на підборах, спускаючись по сходах, звалилася на землю. Епічний момент як раз потрапив на камеру. Ледь не розбивши коліна, Нікітюк вдалося встати на ноги (не без допомоги) й далі продовжити свій шлях. Примітно, що судячи з геометки, інцидент стався в одному з пивних клубів.
"Зірка впала. Загадуйте бажання...😁", - підписала фото Леся.
Підвищення пенсійного віку в Україні, розкрито прийом з підрахунком стажу: "Вже в наступному році..."
Рахунки українців спустошуються, ПриватБанк зробив важливу заяву: "За одну хвилину..."
Пенсіонерам придумали нове правило, закон уже підписаний: "Більше не потрібно..."
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Користувачі кинулися обговорювати побачене: поки більшість її жаліли, деякі встигли запідозрити, чи не п'яна вона бува.
"Коліно не поранила? 😮 Я теж вмію падати)))"
"Ох і Красуня!"
"Плаття💥💣"
"Вітром здуло?)🌠"
"Ох і гумористка)👍🤘😃"
"Шо ви на пивному заводі робили?"
"Добре хоч нічого не зламала, а падають всі"
"Омг, Леся, Ви крута🤣"
"Богиня) , шикарні ніжки!🔥"
"Перепила напевно😀"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк блиснула принадами у вбранні з великим вирізом. Красуня влаштувала фотосесію прямо в машині. На ній був темний светр, чорний класичний піджак і такого ж кольору кепка. Стильний лук доповнила ніжна нитка з перлами на шиї.
"Настрій 🌦", - лаконічно підписала фото Нікітюк, натякаючи на те, що їй набридла дощова погода.
"Леді Ле❤️ Розцвіла моя красуня 👍🏻"; "Що це за прикольна штучка на ремені?)))"; "Ай ось вона моя принцеса яка ж ти гарна і як же приємно тебе бачити"; "Леся на стилі 😁😎", - писали в коментарях.
Нагадаємо, шалена Никитюк у тісному топі блиснула ідеальною фігурою: "Красуня, дух захоплює"