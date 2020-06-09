Популярная украинская певица Вера Брежнева засветила свои сладкие места на новом фото

У себя в Инстаграм красотка поделилась снимком со своего первого съемочного дня после карантина, передает Politeka.net. Вера сделала селфи, сфотографировав себя в расстегнутой рубашке. Под ней красовалась упругая грудь артистки, спрятанная в тесный топ. Образ Брежнева дополнила золотыми украшениями.

«Ощущения необычные. И радостно, и немного страшно, когда собирается уже несколько людей в одном месте. Странно, когда видишь человека, которого рад видеть и рефлекторно тебе хочется его обнять, такая тёплая привычка, но ты раз, и останавливаешь себя», - поделилась певица впечатлениями о первом дне съемок.

За полчаса пост Брежневой собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Успехов тебе», «Какая красивая Вера», «Как же мы соскучились!», «Кукла», «Ммм хорошенькая», «Пряник медовый, солнышко летнее, все будет хорошо!», «Верунчик вы красотка!)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева рассказала, как борется с проблемами, вызванными длительным пребыванием дома. Недавно она поделилась селфи, на котором выглядела грустной и опечаленной. Певица призналась, что как обычный человек иногда чувствует эмоциональный спад.

Напомним, что Брежнева в нескромной маечке засветила на камеру самое вкусное, Меладзе доволен: "Сейчас выпадут".

Также Politeka писала, что 68-летняя мать Веры Брежневой потрясла формами в одном купальнике: "Невероятная генетика".

А еще Politeka сообщала, что похудевшая Вера Брежнева оголила пятую точку перед камерой, стыдные кадры: "Наконец-то я...".