Знаменита українська співачка Віра Брежнєва похвалилася більш стрункою фігурою в модному купальнику
Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників на самому початку літнього сезону, Віра представила кілька кадрів в моднм купальнику нюдового відтінку, пише Рoliteka.net.
Віра з'явилася на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.
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Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.
Також Віра розповіла, що вона не могла раніше побувати вдома хоча б тиждень спокійно, а тепер у неї є час для сім'ї і себе самої.
«Ми всі люди волелюбні, нам потрібна була свобода дій. І навіть якщо ми не працюємо і не вчимося – все одно хотіли б вести повноцінне соціальне життя. Але я все одно рада побути вдома, можна перепочити. І думаю, що зараз час переоцінки людей, ситуацій, способу життя і можливостей.
Спочатку у мене був рефлекс працюючої людини: щоб не сидіти вдома безцільно, не втратити внутрішній вогник, я собі навигадувала стільки активностей, що тепер у мене практично немає вільного часу. У перший тиждень я вирішила просто відпочити – після важкого туру по Америці. Після два тижні я звикала, а зараз насолоджуюся цим моментом. Я не знаю коли це закінчиться, зрозуміло, що економічна сторона нікого не радує, всім складно. Але з тієї точки зору, що ми вже в цьому стані, нам краще сприймати його позитивно», - зробила висновки Брежнєва.
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