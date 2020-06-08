Знаменита українська співачка Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото мами, здивувавши шанувальників милим зверненням

Як відомо, співачка захоплюється своєю мамою, і дуже часто показує своє ставлення до неї на публіці. Тому на кожне свято і сімейне захід зворушливо звертається до неї в Instagram і вітає, написавши безліч теплих слів. Цей раз не став винятком. Віра вирішила написати мамі звернення, привітавши з днем народження досить особливими словами, пише Рoliteka.net.

Поділившись в Instagram річним фото мами, що позує на скелі в купальнику з цікавим принтом, Віра написала багато хорошого:

«Моя Богиня! Моя красуня, моя тендітна і така сильна, мудра і добра, мій найкращий приклад, мій друг! Моя МАМА! Люблю і ціную цю чудову жінку кожен день, але сьогодні особливо!!! Тому що сьогодні ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ !!! І у зв'язку з ситуацією, де мама святкує своє свято ( вперше за багато років без нас) бажаю їй НАЙГОЛОВНІШОГО - ЗДОРОВ'Я!!!♥️ буду вдячна і вашим проміннячкам добра) мамі зараз це потрібно!) Фото - моє улюблене за минулий рік ! Хочу так само виглядати у свої 68!».

При цьому прихильники відзначили, що Віра дуже схожа на свою маму і її можна навіть вважати копією жінки, виглядає дуже чудово і стильно. Інші користувачі мережі наголосили: спочатку вони подумали, що на кадрі позувала сама Віра.

Також Віра показала, як позувала на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.

Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.

Також Віра розповіла, що вона не могла раніше побувати вдома хоча б тиждень спокійно, а тепер у неї є час для сім'ї і себе самої.

"Ми всі люди волелюбні, нам потрібна була свобода дій. І навіть якщо ми не працюємо і не вчимося – все одно хотіли б вести повноцінне соціальне життя. Але я все одно рада побути вдома, можна перепочити".

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