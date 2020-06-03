Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла про депресію і втому через карантин

Незважаючи на скасований графік концертів, скасування низки проектів, а також модних зйомок, артистка продовжує активно працювати над собою. Перебуваючи вдома, Віра розповіла, як бореться зі своїми проблемами, викликаними тривалим перебуванням вдома з чоловіком та дітьми, пише Рoliteka.net.

Віра розповіла, що багатьом складно уявити її сумною, пригніченою або сумною. Але, за словами зірки, вона жива людина і їй притаманні всі емоційні прояви.

«Так ось, під кінець карантину мене все-таки наздогнала печалька... як я не старалася вихвалятись. І кілька днів я була в такому стані. Ну і «прекрасна» погода додала свій внесок у нього. Кожен по-своєму виходить з таких станів. Я, наприклад, раніше завжди, коли мені хотілося посумувати, давала собі день, і сумувала по повній. Ось прям і плакала, і шкодувала себе, і нічого не хотілося робити, я нічого не робила. А на ранок я вже прокидалася і йшла робити справи.

Так було у мене і в цей раз.. але одним днем це не закінчилося. Вийшла майже тиждень. І, звичайно, якщо б я цілий тиждень нічого не робила, я не знаю, а якому стані зараз. Тому я все одно вмовляла себе займатися, вмовляла себе і продовжувала робити всі свої уроки. І є, хоча не хотілося нічого і все було несмачне. ⠀

У загальному вчорашній перший день літа для мене був особистим святом, тому що я нарешті вийшла з цього стану! І хороші новини підтяглися) пом'якшується карантин, все більше місць відкривається», - розповіла Віра про останні події. Шанувальники тут же підтримали зірку.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку